ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:А)4,7+(-9,6)+10,3+(-2,4)= ;б)-8,54+11,2+(-9,46)+20,8= ;в)9 1/4+(-8 3/7)+2 3/4+(-7 4/7) =;г) -4 2/7+3 3/14 -1 1/2+5 1/2=
Математика
ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:А)4,7+(-9,6)+10,3+(-2,4)= ;б)-8,54+11,2+(-9,46)+20,8= ;в)9 1/4+(-8 3/7)+2 3/4+(-7 4/7) =;г) -4 2/7+3 3/14 -1 1/2+5 1/2=
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