Опыс своеи зовнишности по английскому языку.

На английском языке Перевод на русский язык My AppearanceМоя внешностьMy name is Lana. I’m 13 years old and I study at the 7th form of a secondary school. I am an ordinary school girl who tries to look up-to-date. I’d like to tell you a few words about my appearance. I’m quite tall for my age. I’m the second tallest girl in the class. People say I’m slim and good-looking. To look good I wear a uniform to school and a T-shirt with jeans when I go for a walk with friends. I try not to wear short skirts or dresses because they don’t fit me. In terms of appearance, I take after my mother. I’m quite happy about that, because she is a beautiful woman and she looks rather young in her mid-thirties. I’ve got long dark hair and big brown eyes. As for my hair, I like wearing it in ponytails or pigtails. I like wearing jewelry or bijouterie but my teacher gets angry, so I simply wear small earrings. My features are ordinary too. I have a round face, straight nose, red lips and thick eyebrows. I don’t use any make-up because I think I’m too young for it. However, when we have parties or balls my mum lets me use some of her cosmetics and perfumes. Also, I like changing my hair-do for parties. When I spend too much time in front of the mirror my younger brother starts making fun of me. He says all girls are the same. My brother and I are rather different both by appearance and character. He takes after my father, who is of medium height and stoutish. He’s got short light hair and small blue eyes. He doesn’t like parties and he doesn’t care about his appearance much.Меня зовут Лана. Мне 13 лет и я учусь в 7-м классе средней школы. Я обычная школьница, которая пытается выглядеть современно. Я хотела бы сказать вам немного о своей внешности. Я довольно высокая для своего возраста. В классе я вторая девочка по росту. Люди говорят, что я стройная и красивая. Чтобы хорошо выглядеть, я ношу форму в школу и футболку с джинсами, когда иду на прогулку с друзьями. Я стараюсь не носить короткие юбки или платья, потому что они мне не подходят. С точки зрения внешности, я похожа на свою маму. Я очень рада этому, потому что она красивая женщина, и выглядит довольно молодо в свои тридцать с лишним лет. У меня длинные темные волосы и большие карие глаза. Что касается моих волос, я люблю собирать их в хвостики или косички. Мне нравится носить ювелирные украшения или бижутерию, но моя учительница сердится, так что я просто ношу маленькие сережки. Мои черты лица также обычны. У меня круглое лицо, прямой нос, красные губы и густые брови. Я не использую макияж, потому что я думаю, что слишком маленькая для этого. Тем не менее, когда у нас вечеринки или баллы, мама позволяет мне использовать кое-что из ее косметики и парфюмерии. Кроме того, я люблю менять прическу для вечеринок. Когда я провожу слишком много времени перед зеркалом, мой младший брат начинает подшучивать надо мной. Он говорит, что все девушки одинаковые. Мой брат и я существенно отличаемся как по внешности, так и по характеру. Он весь в отца, который среднего роста и полноват. У него короткие светлые волосы и небольшие голубые глаза. Он не любит вечеринки, и он не заботится особо о своей внешности.