Самая простая задача на свете жвачка стоит1р. Скока стоит 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000°0000000000000000000000000000000000000000,00000042346₽45000000000000000000000000999999

Математика
Самая простая задача на свете жвачка стоит1р. Скока стоит 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000°0000000000000000000000000000000000000000,00000042346₽45000000000000000000000000999999
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Столькоже Поставь 5 и спс
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