4) Курс на форсированное развитие экономики предполагал (Одно лишнее) а) продолже??ие новой экономической политики, но более быстрыми темпами б) ускоренное развитие тяжелой промышленности в) усиление социальной направленност...

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4) Курс на форсированное развитие экономики предполагал (Одно лишнее) а) продолже??ие новой экономической политики, но более быстрыми темпами б) ускоренное развитие тяжелой промышленности в) усиление социальной направленности преобразований, приоритетное развитие легкой промышленности г) создание крупных хозяйств в деревне - государственных и коллективных д) переход к преимущественно административным методам руководства народным хозяйством;

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