4) Курс на форсированное развитие экономики предполагал (Одно лишнее) а) продолже??ие новой экономической политики, но более быстрыми темпами б) ускоренное развитие тяжелой промышленности в) усиление социальной направленност...

История
4) Курс на форсированное развитие экономики предполагал (Одно лишнее) а) продолже??ие новой экономической политики, но более быстрыми темпами б) ускоренное развитие тяжелой промышленности в) усиление социальной направленности преобразований, приоритетное развитие легкой промышленности г) создание крупных хозяйств в деревне - государственных и коллективных д) переход к преимущественно административным методам руководства народным хозяйством;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вони не предполагали г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!!!! Напишите пожалуйста диалог в художественном стиле со сложными предложениями.(правильно)
Ответить
Химия
Какое из веществ, формулы которых приведены ниже, является оксидом? Fe(OH)3 H2CO3 CO2 AlCl3
Ответить
Математика
Вспахали 5/7 поля найдите площадь этого поля если вспахали 32,5га
Ответить
Химия
Сколько железа можно получить из 1 килограмма FeS2,если n(Fe)=60%?
Ответить
География
Над уровнем моря +24° какова будет температура на высоте 3 километра?
Ответить