Сколько железа можно получить из 1 килограмма FeS2,если n(Fe)=60%?

Химия
Сколько железа можно получить из 1 килограмма FeS2,если n(Fe)=60%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего 84 т. железа.
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