Над уровнем моря +24° какова будет температура на высоте 3 километра?
География
Над уровнем моря +24° какова будет температура на высоте 3 километра?
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Здається 24÷3=8:-|:-|:-|:-o:-o:-o:-S:-S:-S★★★℃℃℃℉℉℉
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