Помогите пожалуйста с номером 484

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Помогите пожалуйста с номером 484
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) – Братцы! – закричал Торопыжка. – Что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал.2)  – Ты ничего не понимаешь в поэзии, – ответил Незнайка. 3) Спросить дорого было не у кого. 4) Целый месяц они пилили, строгали, клепали, паяли и никому ничего не показывали. 5)  Шум поднялся такой, что уже ничего не было слышно.6) Дудки! — подумал Незнайка. — Никакого сотрясения мозга у меня нет. 7)  Он был очень доволен, что его похвалили, потому что его почти никогда никто не хвалил. 8) – Доктор обо всем должен думать, – сказал Пилюлькин. – Конечно, если вы лечите малышек, то можете вообще ни о чем не думать, но когда вы лечите малышей… 9) Но Мишка ни на кого не обращал внимание. 10)  Один раз я сидел,  сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился.
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