Помогите пожалуйста с номером 484

Гость: Гость:

1) – Братцы! – закричал Торопыжка. – Что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал.2) – Ты ничего не понимаешь в поэзии, – ответил Незнайка. 3) Спросить дорого было не у кого. 4) Целый месяц они пилили, строгали, клепали, паяли и никому ничего не показывали. 5) Шум поднялся такой, что уже ничего не было слышно.6) Дудки! — подумал Незнайка. — Никакого сотрясения мозга у меня нет. 7) Он был очень доволен, что его похвалили, потому что его почти никогда никто не хвалил. 8) – Доктор обо всем должен думать, – сказал Пилюлькин. – Конечно, если вы лечите малышек, то можете вообще ни о чем не думать, но когда вы лечите малышей… 9) Но Мишка ни на кого не обращал внимание. 10) Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился.