ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) 1)Борьба за существование является основным фактором эволюц??и потому, что: А)служит причиной возникновения естественного отбора Б)является следствием естественного отбора В)приводит к возникновению в пр...

Биология

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) 1)Борьба за существование является основным фактором эволюц??и потому, что: А)служит причиной возникновения естественного отбора Б)является следствием естественного отбора В)приводит к возникновению в природных популяциях различных мутаций Г)приводит к вымиранию видов 2)Большой пестрый дятел и малый пестрый дятел относятся: А)к двум популяциям одного вида Б)к одной популяции двух видов В)к двум популяциям двух видов Г)к одной популяции одного вида

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