Кареглазый мужчина правша в роду которого все были кареглазые правши женился на голубоглазой левше . Как могут проявится эти признаки у их детей? С решением пожалуйста

Биология

Кареглазый мужчина правша в роду которого все были кареглазые правши женился на голубоглазой левше . Как могут проявится эти признаки у их детей? С решением пожалуйста

Автор: Гость