Кареглазый мужчина правша в роду которого все были кареглазые правши женился на голубоглазой левше . Как могут проявится эти признаки у их детей? С решением пожалуйста

Биология
Кареглазый мужчина правша в роду которого все были кареглазые правши женился на голубоглазой левше . Как могут проявится эти признаки у их детей? С решением пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Думаю правильно)) если имел(ла) дело с такими задачами то поймешь, перепроверь меня а потом переписывай, малоли я ошиблась
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