Сколько целых чисел удовлетворяют неравенству -6lt;хlt;8?
Математика
Сколько целых чисел удовлетворяют неравенству -6lt;хlt;8?
Ответ(ы) на вопрос:
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С -5 до 7 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
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