История Петра Первого очень нужно пожалуйсто
Окружающий мир
История Петра Первого очень нужно пожалуйсто
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Гость:
Вырос и захотел осуществить мечту отца о флоте поехал за границу учится точной науке , плотяному искусству приехал обратно и учил всех кто хотел ну вроде всё☺
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