"john painted the picture last weekend" к этому надо составить запитання та заперечне речення

Английский язык
"john painted the picture last weekend" к этому надо составить запитання та заперечне речення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заперечне Join didn't paint the picture last weekend
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