Какие два важнах дела ты делал на прошлой неделе а какие нет. по английски
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Какие два важнах дела ты делал на прошлой неделе а какие нет. по английски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On I washed the dishes last week. On I clean the room last week. For I didnt go to the zoo last week For I didnt go to the schooll.
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