Какие качества Л.И. Брежнева как политика позволили ему занять высшие посты в КПСС и Советском государства?

Гость: Гость:

Статный, радушный и благожелательный, Брежнев был малообразованным человеком. И все же, Брежнев рос, делал карьеру, поднимался все выше. В 1960г. Брежнев занял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Не обладая ни сильным характером, ни большим интеллектом, Брежнев не был и не желал быть "твердой рукой". Он идеально подходил на роль представителя "коллективного руководства". В 1964г. после смещения Н. С. Хрущева Брежнев стал Генеральным секретарем ЦК. В политике, в то время, которая редко бывает моральной, чистой, одна из форм компромисса - согласиться с выдвижением явной посредственности, чьи слабости пытаются использовать противостоящие или оппонирующие друг другу силы. Политически бесцветный человек может оказаться нужен сразу многим. В конце своей жизни Брежнев, которого славили на каждом официальном углу и одновременно рассказывали о нем бесчисленные анекдоты почти на каждой кухне, превратился именно в марионетку. Слабость характера, физическая немощь, интеллектуальная серость делали Брежнева весьма удобным предметом - символом всесоюзного руководителя, решения которого, однако готовились другими. Убаюкивающая безмятежность, боязнь радикальных реформ или каких-то существенных перемен были характерны для времени брежневского правления. После хрущевской реформистской оттепели наступила долгая брежневская зима. Почти 20 лет Брежнев занимал высшие партийно-политические и государственные посты, играл важную роль в международной политике и в жизни страны. Брежнев пришел к руководству партией и страной под флагом борьбы против волюнтаризма, за здравый учет реальных условий. Смена руководства в партии и государстве была воспринята в целом одобрительно, в обществе появились ожидания серьезных перемен к лучшему. Однако способности и личные качества Брежнева не соответствовали объему и сложности внутренних и внешнеполитических проблем, которые предстояло решать в то время СССР и которые требовали от политического лидера новых подходов, определенной программы. Отсутствие у Брежнева четкого концептуального видения путей развития советского общества способствовало складыванию «сталинско-брежневской модели социализма» с командно-администрированными методами управления и номенклатурным принципом. С каждым годом в стране увеличивались сложности, множились трудности общественно-экономического развития. Тогдашнее руководство во главе с Брежневым вместо серьезного анализа причин неудач и стагнации и принятия радикальных мер по изменению ситуации пошло по пути замалчивания возникших проблем. Во второй половине 70-х гг. трудности экономического развития страны усилились, появились проблемы в продовольственном обеспечении, свидетельствовавшие о допущенных просчетах и неэффективности хозяйственного механизма и государственного управления. Общественность стала осознавать пагубность для страны складывающейся ситуации, появилось заметное противоречие между народными массами и все больше разлагавшейся партийно-государственой бюрократией. С 1970 года началась пропагандистская кампания по возвеличиванию нового "вождя", безудержное восхваление мнимых достоинств Брежнева, бездумные награждения всеми возможными незаслуженными наградами. Он был награжден звездами Героя Советского Союза (четырежды) и Героя Социалистического Труда, орденом "Победа", которым по статусу награждали лишь полководцев за крупные победы в масштабе фронта, Золотой медалью Карла Маркса от АН СССР как классик марксизма-ленинизма, множеством советских и иностранных орденов. Брежнев стал обладателем массы должностей и званий: Генеральный секретарь, Председатель Президиума Верховного Совета, Председатель Совета Обороны, Верховный Главнокомандующий, лауреат Ленинской премии мира и Ленинской премии за три брошюры: "Малая земля", "Возрождение" и "Целина", написанные без участия Брежнева профессиональными литераторами.