Во время востания к Робин Гуду присоединились 350 крестьян, ремесленников в 7 раз меньше. На сколько больше пришло к Робин Гуду крестьян,чем ремесленников?
Математика
Во время востания к Робин Гуду присоединились 350 крестьян, ремесленников в 7 раз меньше. На сколько больше пришло к Робин Гуду крестьян,чем ремесленников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)350:7=50(р) 2)350-50=300() ответ:на 300 крестьян больше пришло чем ремесленников
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