Во время востания к Робин Гуду присоединились 350 крестьян, ремесленников в 7 раз меньше. На сколько больше пришло к Робин Гуду крестьян,чем ремесленников?

Математика

Во время востания к Робин Гуду присоединились 350 крестьян, ремесленников в 7 раз меньше. На сколько больше пришло к Робин Гуду крестьян,чем ремесленников?

Автор: Гость