Срочно!!!!! Напишите пожалуйста диалог в художественном стиле со сложными предложениями.(правильно)

Русский язык
Срочно!!!!! Напишите пожалуйста диалог в художественном стиле со сложными предложениями.(правильно)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Ты думаешь, что петух сильнее курицы? - Да думаю, а ты разве нет? - Я всегда знал, что курица способна побить петуха, потому что она та, кто их производит. - Ты опять говоришь бред, вот я знаю, что мальчики сильнее девочек. - А вот и нет, просто ты мальчик и веришь в то, что вы круче. - Ма-ам, меня Ася обидела, она сказала, что девочки лучше. - Ну вот и беги к своей мамочке, она приголубит. Вот так девочки выходят из споров победителями, а мальчики глотают сопли...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какое из веществ, формулы которых приведены ниже, является оксидом? Fe(OH)3 H2CO3 CO2 AlCl3
Ответить
Математика
Вспахали 5/7 поля найдите площадь этого поля если вспахали 32,5га
Ответить
Химия
Сколько железа можно получить из 1 килограмма FeS2,если n(Fe)=60%?
Ответить
География
Над уровнем моря +24° какова будет температура на высоте 3 километра?
Ответить
Математика
Во время востания к Робин Гуду присоединились 350 крестьян, ремесленников в 7 раз меньше. На сколько больше пришло к Робин Гуду крестьян,чем ремесл...
Ответить