Срочно!!!!! Напишите пожалуйста диалог в художественном стиле со сложными предложениями.(правильно)

Гость: Гость:

- Ты думаешь, что петух сильнее курицы? - Да думаю, а ты разве нет? - Я всегда знал, что курица способна побить петуха, потому что она та, кто их производит. - Ты опять говоришь бред, вот я знаю, что мальчики сильнее девочек. - А вот и нет, просто ты мальчик и веришь в то, что вы круче. - Ма-ам, меня Ася обидела, она сказала, что девочки лучше. - Ну вот и беги к своей мамочке, она приголубит. Вот так девочки выходят из споров победителями, а мальчики глотают сопли...