Какое из веществ, формулы которых приведены ниже, является оксидом? Fe(OH)3 H2CO3 CO2 AlCl3
Химия
Какое из веществ, формулы которых приведены ниже, является оксидом? Fe(OH)3 H2CO3 CO2 AlCl3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СО2 оксид углерода первое это гидроксид железа третье угольная кислота четвертое хлорид аллюминия
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