Какое из веществ, формулы которых приведены ниже, является оксидом? Fe(OH)3 H2CO3 CO2 AlCl3

Химия

Какое из веществ, формулы которых приведены ниже, является оксидом? Fe(OH)3 H2CO3 CO2 AlCl3

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