Найди неизвестное число. 60000 - (n + 12000) = 37000 (5682 - p) + 18 = 1700 (r - 1908) - 92 = 4630 пожалуйста помо??ите!!!

Математика
Найди неизвестное число. 60000 - (n + 12000) = 37000 (5682 - p) + 18 = 1700 (r - 1908) - 92 = 4630 пожалуйста помо??ите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N+12000=60000-37000=23000 n=11000 5682-p=1700-18=1682 p=5682-1682=4000 r=6446
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