Слово не нравится надо поставь в неопределённую форму глагола ( Что делать?) я просто в этом не мыслю! скажите мне срочно надо

Русский язык

Слово не нравится надо поставь в неопределённую форму глагола ( Что делать?) я просто в этом не мыслю! скажите мне срочно надо

Автор: Гость