Слово не нравится надо поставь в неопределённую форму глагола ( Что делать?) я просто в этом не мыслю! скажите мне срочно надо

Русский язык
Слово не нравится надо поставь в неопределённую форму глагола ( Что делать?) я просто в этом не мыслю! скажите мне срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не нравиться ( от вопроса- что делать) Если в вопросе присутствует мягкий знак, то и глагол будет писаться с мягким знаком
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