Скорость лодки по течению равна 17 1/2 км/ч, а скорость течения реки равна 2 3/4 км/ ч. Найдите скорость лодки против течения реки. Помогите, пожалуйста! Сегодня сдать надо!

Математика

Скорость лодки по течению равна 17 1/2 км/ч, а скорость течения реки равна 2 3/4 км/ ч. Найдите скорость лодки против течения реки. Помогите, пожалуйста! Сегодня сдать надо!

Автор: Гость