Скорость лодки по течению равна 17 1/2 км/ч, а скорость течения реки равна 2 3/4 км/ ч. Найдите скорость лодки против течения реки. Помогите, пожалуйста! Сегодня сдать надо!
Математика
Скорость лодки по течению равна 17 1/2 км/ч, а скорость течения реки равна 2 3/4 км/ ч. Найдите скорость лодки против течения реки. Помогите, пожалуйста! Сегодня сдать надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем скорость лодки против течения 1)17 1\2 - 2 3\4 =17.5-2.75=14.75 Готово!√
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in the gaps with the correct verb forms. Grammar for revision First Conditional If you ask me, I will help you. 1. If it (be) sunny tomo...
Английский язык
Переделайте предложения в косвенную речь, пожалуйста!!! Dima said to his friend: "I am going to sell my bike, can you buy it? " "I wan the ...
Русский язык
Слово не нравится надо поставь в неопределённую форму глагола ( Что делать?) я просто в этом не мыслю! скажите мне срочно надо
Английский язык