В коллекции у Бори 60 марок, у Димы на 20 марок меньше, чем у Бори, а у Вити на 35 больше, чем у Димы. Сколько марок у Вити?
Математика
В коллекции у Бори 60 марок, у Димы на 20 марок меньше, чем у Бори, а у Вити на 35 больше, чем у Димы. Сколько марок у Вити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60-20=40 марок у димы 2)40+35=75 марок у вити Ответ:75 марок у вити
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