В коллекции у Бори 60 марок, у Димы на 20 марок меньше, чем у Бори, а у Вити на 35 больше, чем у Димы. Сколько марок у Вити?

Математика

В коллекции у Бори 60 марок, у Димы на 20 марок меньше, чем у Бори, а у Вити на 35 больше, чем у Димы. Сколько марок у Вити?

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