ПОМОГИТЕ ПРОШУ!ДАЮ 50 БАЛЛОВ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ " "Нужно ли в жизни сочув??твие" 7 класс

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Думаю, что совершенно каждый, обычный человек скажет: "Да". В сочувствие вы выражаете свою жалость к человеку, животному или может к природе. Люди зачастую выражают сочувствие к бездомным животным. Также, люди выражают сочувствие к друзьям, близким и знакомым. Но, к большому сожалению. Многим людям, просто наплевать на чувства и судьбу других людей. Да, это грустно, но это правда. Вас волнуют только проблемы свои и близких, но мало кого волнует судьба всех остальных. Редко встречаются люди которым не наплевать на них. И это печально. Но, как бы то ни было, сочувствие играет большую роль в жизни всех людей на земле. С этим качеством человек становится более добрее. Но, к сожалению, многие люди просто пользуются, состраданием и сочувствием человека. И используют его в своих целях. Как бы и не было это печально, но это также правда. Мы можем сказать с уверенностью, что сочувствие действительно надо в нашей жизни для поддерживания хороших человеческих отношений.