В этой молодице прячутся сестрицы. Каждая сестрица для меньшой темница.

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В этой молодице прячутся сестрицы. Каждая сестрица для меньшой темница.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Матрешка. Потому что из каждой матрешки вылезает более мелкая матрешка.
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