Сырье для производства пряжи

Технология
Сырье для производства пряжи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопок.А для изготовления шерстяной пряжи используется высококачественное сырьё,в том числе необработанная шерсть (овечья,козья,кроличья,альпака...)
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