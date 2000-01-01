С какой скоростью шел человек если за 20 минут прошел 2 километров

Математика
С какой скоростью шел человек если за 20 минут прошел 2 километров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км=2000м 2000:20=100(м/мин) Ответ:100м/мин шел человек
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