Каким образом можно сделать два последних превращения в первом задании? и еще 3 и 4 задание кто сможет буду очень благодарен!

Химия

Каким образом можно сделать два последних превращения в первом задании? и еще 3 и 4 задание кто сможет буду очень благодарен!

Автор: Гость