Помогите пожалуйста (5класс) номер обведён карандашом
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Помогите пожалуйста (5класс) номер обведён карандашом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Цифра , восстание , воззвание , предположение , шорох , растение ,цирк , цитата , праздник. 2)Заморозки , будни , потемки ,ворота. 3)Шепот , тьма , серебро , мрак , темнота , оттепель. Темнота - тьма , темень , потемки , мгла , мрак.
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