Почему правление Екатерины 2 золотой век дворянства

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21 апреля 1785 г. Екатерина II издала "Жалованную грамоту дворянству", по которой дворянство стало главным привилегированным сословием империи. Важнейшими преимуществами являлись: право владения землей и крепостными крестьянами, свобода от службы и личных податей, от телесных наказаний, неприкосновенность дворянского достоинства, лишение звания лишь по суду, право создавать губернские и уездные дворянские собрания для избрания ряда чиновников (судей, исправников), отстаивания своих интересов перед верховной властью, введение родословных дворянских книг. Для доказательства сословных прав в губерниях были заведены родословные дворянские книги, в которые дворянство записывалось по 6 разрядам в зависимости от способа получения дворянства, древности рода и наличия титула. По переписи 1897 г. дворянство насчитывало около 1800 тыс. чел.