Почему происходит борьба добра и зла в день Рождества. В произведении "Ночь перед ??ождеством"

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Борьба происходит в день Рождества потому что в этот день происходят чудеса! вот как и в рассказе " ночь перед рождеством" чёрт спорит с Солохой , а Пацюк лопает вареники, Оксана у Вакулы черевички просит , Солоха всех в мешок прячет !