Почему происходит борьба добра и зла в день Рождества. В произведении "Ночь перед ??ождеством"
Литература
Почему происходит борьба добра и зла в день Рождества. В произведении "Ночь перед ??ождеством"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борьба происходит в день Рождества потому что в этот день происходят чудеса! вот как и в рассказе " ночь перед рождеством" чёрт спорит с Солохой , а Пацюк лопает вареники, Оксана у Вакулы черевички просит , Солоха всех в мешок прячет !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 1-й день турист прошел 0,4 маршрута , длина которого составляет 28 км . Сколько километров прошел турист в первый день??
Обществознание
Русский язык