Почему происходит борьба добра и зла в день Рождества. В произведении "Ночь перед ??ождеством"

Литература
Почему происходит борьба добра и зла в день Рождества. В произведении "Ночь перед ??ождеством"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борьба происходит в день Рождества потому что в этот день происходят чудеса! вот как и в рассказе " ночь перед рождеством" чёрт спорит с Солохой , а Пацюк лопает вареники, Оксана у Вакулы черевички просит , Солоха всех в мешок прячет !
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