Почему произошёл развал халифадоф
История
Почему произошёл развал халифадоф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому,что в ходе борьбы масульмане поделились на шиитов (книга коран) и сунитов (книга суна) и из-за этого начались гражданские войны
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