Почему пропорциональные величины иногда называют прямо пропорциональными?????
Алгебра
Почему пропорциональные величины иногда называют прямо пропорциональными?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если при увелечении(уменьшении) одной из них в несколько раз, другая увеличивается (уменьшается) во столько же раз
Гость:
Скорее всего, потому при сравнении их они равны, пример подобные треугольники у них каждая сторона относится к другой стороне треугольника одинаково. AB/A'B''=AC/A'C'
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