Почему Пушкин жил в самой маленькой комнате

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Почему Пушкин жил в самой маленькой комнате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он был младший в семье и был самый низкий его рост в 20 лет был один метр 50 см
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