Почему разных веществ в природе во много раз больше,чем видов атомов?
Биология
Почему разных веществ в природе во много раз больше,чем видов атомов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что любое вещество это комбинация атомов.атомов может быть 10(к примеру и комбинировать эти атомы можно огромное количество раз.
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