Почему сбылось предсказание Эгля в повести А. Грина " Алые Паруса"?? Сочинение
Литература
Почему сбылось предсказание Эгля в повести А. Грина " Алые Паруса"?? Сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Ассоль верила в это предсказание.Потом весь город знал об этом.Когда Грэй ушёл с Летикой на рыбалку ночью,он увидел Ассоль на берегу и залюбовался ею. Грэй с Летикой зашли в трактир,Менерс рассказал им об Алых парусах,о которых мечтает Ассоль.А потом Грэй решил исполнить мечту Ассоль и купил эти паруса.Ведь он любил Ассоль и она помогла ему понять истину чудес.
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