Почему сбылось предсказание Эгля в повести А. Грина " Алые Паруса"?? Сочинение

Гость: Гость:

Потому что Ассоль верила в это предсказание.Потом весь город знал об этом.Когда Грэй ушёл с Летикой на рыбалку ночью,он увидел Ассоль на берегу и залюбовался ею. Грэй с Летикой зашли в трактир,Менерс рассказал им об Алых парусах,о которых мечтает Ассоль.А потом Грэй решил исполнить мечту Ассоль и купил эти паруса.Ведь он любил Ассоль и она помогла ему понять истину чудес.