Почему Сергей опоздал на урок математики2Строители обещали закончить ремонтные работы в школе к концу августа 3какой фильм вчера посмотрела Катя 4моя улица самая красивая 5Байкал порожает меня своей неповторимой красотой .Перес...

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Почему Сергей опоздал на урок математики2Строители обещали закончить ремонтные работы в школе к концу августа 3какой фильм вчера посмотрела Катя 4моя улица самая красивая 5Байкал порожает меня своей неповторимой красотой .Перестройте предложения чтобы подлежащее стало обращением
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей ,почему опоздал на урок математики?
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