Почему Сергей опоздал на урок математики2Строители обещали закончить ремонтные работы в школе к концу августа 3какой фильм вчера посмотрела Катя 4моя улица самая красивая 5Байкал порожает меня своей неповторимой красотой .Перес...
Русский язык
Почему Сергей опоздал на урок математики2Строители обещали закончить ремонтные работы в школе к концу августа 3какой фильм вчера посмотрела Катя 4моя улица самая красивая 5Байкал порожает меня своей неповторимой красотой .Перестройте предложения чтобы подлежащее стало обращением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей ,почему опоздал на урок математики?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу по математике: Одно из двух чисел составляет 40% другого числа. Если первое число увеличить на 5, а второе увел...
Алгебра
Математика
Українська література