Почему слово пожалуйста волшебное

Литература
Почему слово пожалуйста волшебное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не знаю, но предпологаю, что слово "пожалуйста" волшебное потому что ну ты как-бы благодаришь человека, тем самым доставляя ему удовольствие
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