Почему события 1688-1689 гг. Называют " славной революцией "

История
Почему события 1688-1689 гг. Называют " славной революцией "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 потому, что после революции страна (Англия) поднялась и расцвела. В годы правления Вильгельма 3 были проведены глубокие реформы, заложившие основу политической и хозяйственной системы страны. В эти годы начинается стремительный взлёт Англии и её превращение в могучую мировую державу.
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