Почему соловьи поют только в конце весны и в начале лета. запиши ответ.
История
Почему соловьи поют только в конце весны и в начале лета. запиши ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Они поют брачные песни (ищут подружку=))
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