Почему сорняки на полях следует своевременно удалять
Биология
Почему сорняки на полях следует своевременно удалять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если своевременно не убирать сорняки, то потом их убрать будет почти невозможно.А если рядом с сорняком растёт какая-нибудь культура, то сорняк заглушит её и культура погибнет.
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