Почему Современному обществу необходимо Задуматься о проблемах экологии
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Почему Современному обществу необходимо Задуматься о проблемах экологии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что из-за людей мир гибнет, тем самом могут погибнуть люди! Благодаря заводам портится воздух и вода,люди рубят деревья ,которые выделяют кислород. Надеюсь помогла
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