Почему существование водоросли и гриба в теле лишайника взаимовыгодно?

Биология
Почему существование водоросли и гриба в теле лишайника взаимовыгодно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросль синтезирует для гриба органические вещества, а гриб для водоросли минеральные вещества из почвы.
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