Почему Святослав (Сын Ольги) не принял христианство, а его сын Владимир принял и дружины его поддержала ПОЖАЛУЙСТА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ
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Почему Святослав (Сын Ольги) не принял христианство, а его сын Владимир принял и дружины его поддержала ПОЖАЛУЙСТА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что княгиня Ольга была Византийского происхождения и была крещена , а её внук Владимир , чтобы сблизить отношения как с Византией так и во всём Древнерусском государстве принял христианство последовав примеру своей бабушки княгини Ольги , Святослав же последовав примеру отца не стал принимать христианство и он не старался сблизить отношения с Византией так как сам же совершал на неё походы.
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