Почему Святослав (Сын Ольги) не принял христианство, а его сын Владимир принял и дружины его поддержала ПОЖАЛУЙСТА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ

Гость: Гость:

Потому что княгиня Ольга была Византийского происхождения и была крещена , а её внук Владимир , чтобы сблизить отношения как с Византией так и во всём Древнерусском государстве принял христианство последовав примеру своей бабушки княгини Ольги , Святослав же последовав примеру отца не стал принимать христианство и он не старался сблизить отношения с Византией так как сам же совершал на неё походы.