Помогите написать сообщение о Иване Грозном 7 класс!!!

Гость: Гость:

Ива́н IV Васи́льевич, прозванный Гро́зным, по прямому имени Тит и Смарагд, в постриге Иона (25 августа 1530, селоКоломенское под Москвой —18 (28) марта 1584, Москва) — Государь,великий князь московский и всея Руси с1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 года) (кроме 1575—1576, когда «великим князем всея Руси» номинально былСимеон Бекбулатович). Старший сын великого князя московскогоВасилия III и Елены Глинской. По отцовской линии происходил измосковской ветви династии Рюриковичей, по материнской — от Мамая, считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. Бабушка по отцу, София Палеолог — из рода византийских императоров.