Почему в клетках расположенных ближе к основе листа движение более интенсивное?
Биология
Почему в клетках расположенных ближе к основе листа движение более интенсивное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы снабжать лист питательными веществами. Чтобы перетаскивать продукты фотосинтеза.
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