Сочинение на тему "Читающая девочка"И.Репин.пожалуйста срочно надо

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Книга всегда занимала огромное месо в жизни человека. В детстве мы слушали перед сном сказки, которые читала мама, в школе учебник стал нашим помощником. В свободное время человек читает романы, детективы современных писателей, классические произведения и многое другое. Так зачем же нужно читать? Вопрос простой и в то же время очень сложный. Часто о человеке, который много читает, говорят с особым почитанием и уважением. Начитанный человек может поддержать разговор о литературе, музыке и живописи, о многом другом, окружающем нас. Говорят о духовности человека. Её он тоже, как ни странно, берет из книг. Понятие добра и зла спрятано на страницах всевозможных книг, настоящих книг, прочитав которую, ты можешь сказать, что прочитал "жизнь". Не многие задумываются о присутствии книг в своей жизни. Сейчас почти не осталось людей, которые читают настоящие книги, живые и наполненные смыслом. Да и талантливых авторов сейчас найти сложно. Книга - источник знаний, помощник и друг. Она может иметь большое влияние на твою судьбу и поступки. Поэтому книги необходимо читать, и читать осознанно и осмысляя каждое слово. Как писал Михалков С. Как бы жили мы без книги. Мы дружны с печатным словом, Если б не было его, Ни о старом, ни о новом Мы не знали б ничего! Узнать, понять, осмыслить мы может с помощью книг. Читайте, читайте! Это полезное занятие. В чтении раскрывается душа, наполняется смыслом жизнь и сердце стучит, зная свою цель. Как-то так))