Личные качества гринёва и швабрина?

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Петр Андреевич Гринев – молодой офицер, происходящий из знатного военного рода. Службу проходит в Белогорской крепости. Алексей Швабрин – не отличающийся примерным поведением солдат, переведенный из-за дуэли в Белогорскую крепость. Волею судьбы Гринев и Швабрин столкнулись в Белогорской крепости. Автор подчеркивает некую схожесть характеров молодых людей. Но что же тогда помешало им стать друзьями и вместе преодолевать все тягости военной службы? По-моему, причина – в воспитании. Петр Андреевич никогда не испытывал одиночества, ни в чем не нуждался, ему повезло с родителями. Швабрин же, напротив, с раннего возраста был лишен родительской ласки и заботы. Он не знал, что значит детское счастье, детский смех, но зато отлично понимал, что такое слезы и горе. Детство обеих героев имело огромное влияние на формирование их характера, совести и морали. Гринев стал добрым, смелым, отзывчивым и надежным, а Алексей – типичным карьеристом, лживым, циничным, коварным. Эти качества своих персонажей Пушкин открывает читателям не сразу, а постепенно, заставляя нас анализировать каждый поступок молодых людей. Кроме того, видную долю в мировосприятие героев внесла семья Мироновых. Дочь коменданта крепости Мария была предметом частых ссор и конфликтов между Швабриным и Гриневым. Когда Емельян Пугачев поднимает восстание, захватывает Белогорскую крепость и назначает ее начальником Швабрина, Гринев спасает любимую, рискуя собственной жизнью. Мария любит молодого офицера, хочет стать его женой, но их счастью мешает один человек – Алексей Швабрин. Он пытается убить любовь Маши к Петру Андреевичу и насильно влюбить девушку в себя. Но разве насилие может заставить любить? Разве можно мешать чужому счастью? Неоднозначное отношение к своим героям и А.С.Пушкина – патриот Гринев является антиподом предателю и мерзавцу Швабрину. Алексей, я считаю, после перехода на сторону восставших, вообще недостоин офицерского звания и чести носит погоны. Я поддерживаю позицию автора в отношении к главным героям. Противостояние Петра Андреевича Гринева и Алексея Швабрина – это противостояние верности и предательства, любви и ненависти в целом. По-моему, Гринев – тот идеал офицера, которого не хватало русской армии в девятнадцатом веке. Швабрин,…наверное, мог быть другим человеком, но, наверное, тяжелая жизнь просто вынудила его стать таким, каким его изображает автор. Кто знает…