Решите пожалуйста 1 и 3

Математика
Решите пожалуйста 1 и 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что больше 1>3 вот и все удачи тебе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста!!
Ответить
Технология
Составить режим питания
Ответить
Математика
Помогите решить эту задачу
Ответить
Математика
16^-13*64^-5/3*4^-42
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно надо
Ответить