16^-13*64^-5/3*4^-42

Математика
16^-13*64^-5/3*4^-42
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна второй в 146 степени
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