16^-13*64^-5/3*4^-42
Математика
16^-13*64^-5/3*4^-42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна второй в 146 степени
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