Описание пеппи длинныйчулок

Гость: Гость:

Рыженькая девочка Пеппи поселилась в вилле "Курица", самая богатая (у неё были полные чемоданы золотых монет) и самая сильная девочка в мире. И самая неунывающая. Я очень хотела бы, чтобы у меня была такая лучшая подруга. Она всё умела делать: печь блины, вести домашнее хозяйство, она каждое утро выносила свою лошадь на своих руках за ворота своей виллы и каталась на этой лошади. Дочь капитана дальнего плавания (его звали Эфроим Длинныйчулок) , она жила на этой вилле, пока отец был занят в плавании. По соседству с ней жили мальчик и девочка - Томми и Анника, которые были очень рады с ней подружиться. Ведь они до её появления на этой вилле долго скучали и всё время мечтали, кто бы с детьми поселился рядом с ними. И Пеппи, когда там поселилась, не давала им скучать, им всем так весело было всегда играть вместе. Только жаль, что она не смогла учиться с ними в школе, она сразу стала называть учительницу "ты" и плохо себя вести, дерзить, когда учительница задавала детям вопросы по урокам. В гостях Пеппи тоже себя вести не умеет: три пожилых дамы разговаривают между собой, рассказывают о своих служанках, а Пеппилотте тоже захотелось поучаствовать в их беседе. И девчонка с таким озорством и нахальством вклинивается в их общение, начинает врать (а у нас была такая - растакая служанка по имени Малин...) , с такой невоспитанностью вгрызается в торт (она одна слопала весь торт на глазах у всех) , что приходится родителям Томми и Анники, к сожалению, удалить невоспитанную соседку - подружку своих детей. Но в целом Пеппи представляется нам положительным персонажем. Как прикольно было Пеппи, Томми и Аннике всем вместе, забравшись на дерево, прямо там на ветвях пить кофе с булочками! Кто это организовал? Конечно, Пеппи. Она прогоняет воров, забравшихся к ней в дом ночью. А когда отец забирает её с собой в плавание, она берёт Томми и Аннику с собой; когда дети купаются, и на них нападает акула, то Пеппи ныряет в самую гущу событий и легко расправляется с акулой - будет знать акула, как нападать на ребятишек! И т. д.