Почему в различных частях мирового океана температура воды и ее соленость различ??ы?

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В разных частях мирового океана температура воды и ее соленость различны, потому что разная температура воздуха. По поводу температуры воды: чем ближе к экватору тем теплее воздух, поэтому и вода теплее.По поводу солености, чем ближе к экватору, тем теплее и вода выпаривается, а соль остается, по сколько, она не растворяется в воде и не выпаривается. Поэтому чем теплее воздух тем больше соленая вода.